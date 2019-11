Obwohl sie ganz unterschiedliche Bücher schreiben - in einem sind die vier sich einig: Dass das Brexit-Referendum einer der größten Fehler der Geschichte gewesen sei. Jojo Moyes erinnert sich noch genau an den Morgen nach der Abstimmung. "Ich war so schockiert vom Ergebnis, dass ich weinen musste. Ich konnte es nicht fassen, dass ich auf einmal in einem Land lebte, das mir selbst fremd war. Das ist die Innenwahrnehmung. Aber von außen werden immer nur die Politiker wahrgenommen, die immer engstirniger und zorniger werden und sich immer mehr abschotten. Deswegen sind wir hier, um zu zeigen, dass wir uns als Europäer fühlen."

Als ein Zuschauer wissen möchte, ob sich der britische Premier Boris Johnson als Romanfigur eigne, wird die Stimmung auf der Bühne ausgelassen. Jojo Moyes besetzt Johnson in einer ihrer Liebesgeschichten als schrecklichen ersten Ehemann, vor dem die Frau möglichst schnell die Flucht ergreift. In einem von Ken Follets Mittelalterromanen würde Johnson die Rolle des dummen Bischofs verpasst bekommen. In einem historischen Roman von Kate Mosse wäre Boris Johnson der dritte Sohn des Königs, der den ganzen Tag nur isst und im entscheidenden Moment, als er das Schloss beschützen soll, davonläuft. Am härtesten trifft es Boris Johnson im Krimi von Lee Child – da würde der britische Premier die Begegnung mit Ermittler Jack Reacher gar nicht erst überleben.

Krimiautor Lee Child will deshalb, noch bevor der Brexit überhaupt vollzogen ist, lieber schon einmal einen Fuß in die Tür der Europäischen Union stellen und richtet am Ende des Abends eine Bitte ans Publikum: "Denkt nicht schlecht über uns, wenn wir in Zukunft nochmal an die Tür der EU klopfen, bitte lasst uns wieder rein."

Zum Abschluss singt das Publikum gemeinsam mit den vier Bestsellerautoren britische Popsongs wie "All you need is love" oder "Always look on the bright side of life". Und Ken Follet und Kate Mosse tanzen dazu eine schüchterne Variante des Cancans. Wenn den vier Autoren an diesem Abend eines gelungen ist, dann zu zeigen wieviel lebendiger Austausch und britischer Humor uns verloren gehen wird, wenn die Briten tatsächlich aus der EU austreten.