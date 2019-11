Die Betreiber des Kreuzberger Kinos "Moviemento" stemmen sich gegen den Verkauf des traditionsreichen Hauses. Das 1907 eröffnete Kino ist eines der ältesten in Deutschland und soll nun mit Hilfe von Crowdfunding gerettet werden. "Wir wollen die Räume des Kinos der Spekulation entziehen und so langfristig das Überleben dieses einzigartigen Ortes sichern", schreiben die Betreiber dazu auf der Plattform "Startnext" [startnext.de]. Zuerst hatte die Zeitung "taz" [taz.de] berichtet.

Im Oktober habe man vom geplanten Verkauf durch den Besitzer des Hauses am Kottbusser Damm 22 erfahren. "Die erste Reaktion war ein krasser Schock", sagte Mitbetreiberin Iris Praefke auf Startnext. Danach aber habe man sich umgehend an Freunde und Unterstützer gewandt. "Bisher haben alle ihre Unterstützung zugesagt", so Geschäftsführer Wulf Sörgel auf derselben Plattform.

Nun wollen, so ist es der Projektbeschreibung auf Startnext zu entnehmen, Paefke und Sörgel das Moviemento selbst kaufen und erhalten. Der Preis liege bei rund zwei Millionen Euro. Per Crowdfunding im Internet sollen in einem ersten Schritt 100.000 Euro eingesammelt werden. Ab Februar 2020 peile man mit einer zweiten Sammlung sogar 1,6 Millionen Euro an, um den Kauf zu finalisieren und um den Betrieb des Kinos zu ermöglichen. Die Besitzer selbst gehen nach eigenen Angaben in Vorleistung: "Wir haben unser komplettes Geld zusammengekratzt - es sind so 200.000 Euro, ein Freund hat ebenfalls sofort 200.000 Euro zugesagt", schreiben Paefke und Sörgel auf der Crowdfundingplattform Startnext. Außerdem hoffen sie "auf eine erhebliche Reduzierung des Kaufpreises durch Immobilienkaufleute mit Herz". Das Gebäude gehört einer Untergesellschaft der Deutsche Wohnen.