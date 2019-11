Mit "Heaven Help Me" führt sie sogleich die Stärken ihres im Sommer erschienenen Albums "Cuz I Love You" vor: Textliche Finesse, markanter Rap-Flow und vor allem eine durchweg beeindruckende Gesangsstimme. Auch wenn sie an diesem Abend merklich angeschlagen ist, beweist sie gleichzeitig Kontrolle, Gefühl und Kompromisslosigkeit in ihrer Vocal-Performance. Neben feinfühligen Balladen wie "Lingerie" reiht sie Songs wie den Titel-Track des Albums, in dem sie nicht davor zurück schreckt ihre Stimme komplett aufbrechen zu lassen.

Wichtig sind Lizzo, und das ist merklich an diesem Abend, ihre Texte. Dabei spricht die Sängerin, die sich selbst als schwarz und dick bezeichnet, insbesondere über Body-Positivity, also den positiven Bezug auf den eigenen Körper. Durch selbstironische und gewitzte Sätze wie "I know I’m a queen but I don’t need no crown / Look up in the mirror like damn she the one" oder "Slow songs are for skinny hoes / I’m a thick bitch, I need tempo" zeigt sie auf, das die Gesellschaft ein negatives Selbstbild von Frauen kreiert, das es zu ändern gilt.

Auch ihr selbstbewusster Umgang auf der Bühne unterstreicht das. Lizzo lässt es sich nicht nehmen ihren Tänzerinnen beim Twerken lustvoll an den Hintern zu fassen und feuert auch gern mal das Publikum an mit: "I wanna feel the vibrations in my pussy".