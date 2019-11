rbb Audio: Inforadio | 12.11.2019 | Ute Büsing | Bild: rbb

Konzertkritik | Jonglage meets Rock’n Roll im Chamäleon - Brave Illustration von Ohrwürmern

12.11.19 | 11:07

"Gandini Juggling" ist ein klingender Name in der Szene des neuen Circus. Bei der deutschen Erstaufführung von "8 Songs - A Tribute to Rock'n Roll" im Chamäleon sollen die Mythen des Rock mit zeitgenössischem Circus verbunden werden. Von Ute Büsing



Sechs schwarz gekleidete Straßenkünstler hantieren vorzugsweise mit gelben Bällen, zu denen sich auch mal rote gesellen. Und in einer schon als Ausnahmenummer zu bezeichnenden Einlage rotieren auf einem dicken Gymnastikball, ein kleinerer Ball und ein roter ganz oben, als Krönung.



Die einstündige Jonglage Show der internationalen Truppe von Gadini Juggling ist leider keine Sensation und auch kein "raffiniert ausstaffierter Rock'n Roll Cirucus 2.0", wie es in Ankündigungen heißt. Auch "rebellisch" oder "surreal" wirkt wenig.



Dass die Mythen des Pop von ihrer genrespezifischen Umklammerung befreit werden, indem zu acht All-Time-Bests ein paar Bälle durch die Luft wirbeln, mag Ansichtssache sein. Handelt es sich doch bei diesem Bilderbogen ohne durchgängige Erzählung um die doch eher brave Illustration von Ohrwürmern durch mehr oder minder geglückte Ball-Jonglagen.

Weder aufregend noch sexy

Eine selbsternannte Königin des Rock'n Roll will das Publikum gleich zum Auftakt radebrechend verzaubern und ihm Liebe bringen. Diese und andere live gesprochene Einlagen verwirren aber eher, als dass sie erhellen, oder zumindest Musik und Jonglage besser zusammenbinden würden. Da werden eben abgespulte Titel wie "Sympathy for the devil" von den Stones nochmal nachgesprochen.



Im Anschluss an Dylans "I want you" wird ein weiterer Text des Meisters herunter gerapt. Sonst fliegen die Bälle durch die Luft in eher klassischer Manier, werden einzeln, zu zweit oder in der Gruppe traktiert, umspielen gespannte Bizepse oder unterstreichen die Zeichensprache der Akteure. Es gibt Abtanzen, Moonwalk, Posing, Paartanz, Skulptur bilden mit Bällen. Das ist aber weder aufregend noch sexy - auch nicht bei "J'taime".

Neues kleines Format zum 15. des Neuen Chamäleons

Das neue Chamäleon – federführend in der Weiterentwicklung der innovativen Künste des neuen Circus - schenkt sich das kleine Format im 15. Geburtstagsjahr. Und die Kompanie Gandini Juggling hat sich ausgehend von London, der Heimatstadt ihres Gründers Sean Gandini, längst weltweit einen Namen gemacht.



Mit spektakulären Street Art Shows ebenso wie mit der beharrlichen Suche nach neuen Ausdrucksformen der Jonglage-Kunst in Zusammenarbeit mit Musikern wie Tom Johnson und dem stilprägenden Choreographen Gill Clarke. Im Rahmen der Olympischen Spiele in London zeigte die Kompanie die komplexe Performance "Twenty/Twenty" und sie widmete Pina Bausch die theatrale Hommage "Smashed".



5000 Aufführungen in 50 Ländern stehen auf ihrem Konto. Im Auftrag der English National Opera wirkte sie 2016 an der spektakulären "Akhnaten"-Produktion mit der Musik von Philip Glass mit, die gerade an der New Yorker Metropolitan Opera läuft.

Sympathische Fingerübung