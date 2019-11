Ihr 40. Bühnenjubiläum feiert die Rockband Silly mit einer Deutschland-Tournee und stellt an jedem Abend ein anderes Album aus der Bandgeschichte im Mittelpunkt. In Berlin überzeugte vor allem Sängerin Julia Neigel, meint Hans Ackermann.

"Alles Rot" - mit diesem Song endet nach gut zwei Stunden das Konzert der Rockband Silly am Donnerstagabend im Berliner Admiralspalast: eine Jubiläumsfeier, die mit Applaus im Stehen und Publikumsgesang aus mindestens 1.000 Kehlen ein durchaus wohliges Gefühl zurücklässt. Und bei diesem Titel fliegen natürlich jede Menge rote Herzen über die Videoleinwand.

"Alles Rot" heißt auch ein Silly-Album aus dem Jahr 2010. Als Ganzes soll es aber erst beim Konzert am 1. Dezember in Mainz im Mittelpunkt stehen. Bei jedem von zehn Auftritten will Silly den Fokus auf ein Album legen. Für diesen Berliner Abend hat sich die Band "Mont Klamott" ausgesucht - mit Tamara Danz als zweites Album aufgenommen und 1983 in der DDR zur "Platte des Jahres" gewählt.