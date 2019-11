imago-images/Roland Owsnitzki Audio: Inforadio | 01.11.2019 | Jens Lehmann | Bild: imago-images/Roland Owsnitzki

Konzertkritik | Jazzfest Berlin startet im Gropiusbau - Musikalische Girlanden über mehrere Etagen

01.11.19 | 11:49

Wenn es draußen zu früh dunkel und richtig kalt wird, ist wieder Zeit für das Jazzfest Berlin. Am Donnerstagabend ging es los - aber nicht wie gewohnt im Haus der Festspiele, sondern mit einer sechsstündigen Show im Martin-Gropius-Bau. Von Jens Lehmann

Das ganze Haus klingt und brummt und tönt und vibriert. Man kommt in den großen Lichthof des Gropiusbaus - und weiß gar nicht, wo man zuerst hinhören, hinschauen, hindenken soll. Es beginnt an mehreren kleinen Inseln in dem riesigen Saal, der von einem hell erleuchteten, vertikalen Garten beherrscht wird. Lauter kleine Ensembles stehen zusammen, geben sich gegenseitig Handzeichen, zeichnen musikalische Verläufe in der Luft nach, spielen ihre Instrumente. Dann lösen sie sich plötzlich voneinander, stieben auseinander, verteilen sich im Säulengang, finden sich in neuen Konstellationen zusammen.

Im Treppenhaus und in der Rotunde testen die Bläser die Akustik. Auf der Galerie machen Sängerinnen die Runde und malen musikalische Girlanden. Ständig sieht man Musiker mit ihren Instrumenten um eine Ecke biegen und kurz danach in einen anderen Raum verschwinden. Und der Zuhörer hat die Wahl: Hinterher-Rennen oder einfach Sitzenbleiben. Je nach Gusto ein Glas Wein oder ein Bier in der Hand - irgendwann wird die Musik schon zu einem kommen.

450 Kompositionen

Diese Musik nennt sich "Sonic Genome" und stammt von Anthony Braxton. Der amerikanische Komponist und Multiinstrumentalist ist einer der Vordenker der kreativen Musikszene. So hat er auch eine eigene Improvisationssprache entwickelt: die "Ghost Trance Music". Und mit dieser Methode lässt er an diesem Abend über 50 Musikerinnen und Musiker durch nicht weniger als 450 Kompositionen von ihm selbst hindurchmanövrieren. Mal können die Musiker frei entscheiden, ob sie auf die Musik aus den anderen Ecken des Hauses reagieren wollen, mal müssen sie einem festgelegten Schema folgen. Der Wahnsinn hat also Methode.

Wahnsinnig ist auch, wie viele großartige Musiker an "Sonic Genome" beteiligt sind. Es ist erst das dritte Mal, dass diese Performance aufgeführt wird. Doch diesmal scheint Braxton hellauf begeistert zu sein. Die Berliner Szene mit ihrem kreativen Potenzial hat ihn offenbar nachhaltig beeindruckt. Da steht der Meister in seiner Schlabberhose und seiner ausgebeulten Strickjacke, scherzt mit den Musikern und will auf jeden Fall wiederkommen, um weiter mit dem Andromeda Mega Express Orchestra oder dem KIM Collective oder dem Trickster Orchestra zusammen zu arbeiten. Ein neuer dicker Faden im beeindruckenden Netzwerk von Nadine Deventer, der künstlerischen Leiterin des Jazzfestes.

Kein Konzert im klassischen Sinne

Und das Publikum? Na klar ist die Verwirrung zu Anfang groß. Wer das althergebrachte Oben-Unten der Bühne oder überhaupt irgendeine Konzertatmosphäre erwartet, wird enttäuscht. Immer wieder wird geklatscht, aber dieses Lob trifft eben nur einzelne Musiker dieser riesigen Kollektivleistung. Und ja, manche quatschen einfach hemmungslos weiter, auch wenn die Musiker drei Meter neben ihnen musizieren. Die könnten ja woanders hingehen. Oder so.

