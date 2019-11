Was im Sport gilt, gilt auch in der Musik: Beim Heimspiel soll es immer besonders toll werden. Deshalb stehen die vier Musiker der Höchsten Eisenbahn am Mittwoch zunächst sehr konzentriert auf der Bühne des Festsaals Kreuzberg – zum einen, weil sie ihre drei Berlin-Konzerte wirklich besonders schön machen wollen, zum anderen, weil sie gerade drei Wochen Tourpause hatten. Francesco Wilking, einer der beiden Sänger, muss nach dem zweiten Song zugeben: "Ich fühle mich, als hätte ich drei Wochen nicht gespielt."

Bei fast jedem Song wechseln die Musiker ihre Instrumente: Vom Bass an den Synthesizer, von der Gitarre an die Orgel, vom Keyboard ans Theremin. Nur der Schlagzeuger bleibt sitzen. Beeindruckend, wie vielseitig deutschsprachige Popmusik klingen kann, wenn sie von der Höchsten Eisenbahn gespielt wird: Disco, Rock, Wave, Soul – alles schlau arrangiert und live mit deutlich mehr Kraft gespielt als auf den drei Studioalben. "Genau richtig", sagt ein Konzertbesucher. "Solche Bands muss es geben – von den anderen haben wir genug." Zwei jüngere Fans ergänzen: "Wir hören die, auch wenn sie älter sind als wir. Sie schreiben gute Texte – ganz anders als alle anderen Bands."

In Berlin hätte die Band locker in eine größere Halle gehen können, aber der kleine Rahmen im Festsaal Kreuzberg mit Platz für 1.000 Besucher ist selbst gewählt: Die Höchste Eisenbahn genießt die Nähe zum Publikum. Die vier haben auf der Bühne so viel Spaß, immer wieder gibt es Blickkontakte, ein Lächeln, ein Lachen – das überträgt sich aufs Publikum. "Die sind sausympathisch", so ein Konzertbesucher, "und sie schreiben Popsongs, die scheinbar die Welt verändern können." Nach dem knapp zweistündigen Konzert können zumindest alle einen seltenen Satz sagen: Die Bahn macht glücklich!