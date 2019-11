Aber gut: Teodor Currentzis ist ja auch kein normaler Dirigent. Gilt doch dieser in Athen geborene Weltbürger als Genie. Er selbst bezeichnet sich auch schon mal als "Retter der Klassikszene" - und bastelt im fernen Perm mit einem verschworenen Kreis von Musikern am Mythos vom "unerschrockenen Neuerer, der aus den russischen Wäldern kam".

So hat Annalisa Stroppa den unangenehmsten Job an diesem Abend. Denn sie hat die ganze Zeit Currentzis Finger vor der Nase. Der Dirigent will seine Vision von Verdis "schönster Oper", wie das Requiem so gerne genannt wird, genauso umsetzen - und würde der Sängerin wohl gerne jede einzelne Note vordirigieren, ach was vorsingen! Doch die bleibt erstaunlich ruhig - und wird so zu meiner heimlichen Heldin des Abends.

Es ist gar nicht so leicht, ruhig zu bleiben an diesem Abend. Der Saal ist knüppelvoll, im Foyer ist dieses besondere Knistern zu spüren: Das Publikum erwartet nichts weniger als eine Sternstunde - und diese Spannung überträgt sich auch auf die Musiker. Ist das etwa Nervosität? Bei den Philharmonikern? Selbst das Verdi-Requiem haben sie doch schon so oft gespielt. Stimmt, aber das hier ist eben nicht die x-te Totenmesse von der Stange - sondern ein Konzert unter Teodor Currentzis, mit seinen extremen Tempovorstellungen, den irren Akzenten, den heftigen dynamischen Schwankungen.