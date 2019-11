Sie gelten als Pioniere des Trip-Hop und kommen aus der britischen Musikerhochburg Manchester. Das Duo Lamb ist nach fünf Jahren zurück mit einem neuem Album - und konnte seine Fans davon live absolut überzeugen. Von Magdalena Bienert

Andy Barlow verschanzt sich in einem Technik- Quadrat aus Keyboard und Synthesizer, während Lou Rhodes ans Mikrofon tritt. Mit ihrer besonderen, zart-brüchigen Stimme ist sie auch gesanglich eins mit ihrer ätherischen Erscheinung. Sie trägt ein weißes arm- und rückenfreies, fluffiges Kleid in A-Linienform und auf dem Kopf einen schwarzen, filigran-wippenden Schmuck aus kleinen Blättern oder Federn.

Das aktuelle Studioalbum haben Lamb "The secret of letting go" genannt. Das ist sicherlich sowohl spirituell, als auch musikalisch zu verstehen. Loslassen war auch das Motto dieses siebten Longplayers, sagte Sängerin Lou Rhodes in einem Interview. "Unsere Regel war: alles was nicht gebraucht wird, fliegt von der Platte. Ich mag den Platz, der dadurch entstanden ist".

Live ist dieser Minimalismus oft unglaublich berührend. Manche im Publikum wiegen sich mit geschlossenen Augen. Loslassen, egal, was andere denken könnten. Bei "One Hand Clapping", das letzte Lied vor den Zugaben, übernehmen die Fans einen zarten Chor-Part, der tief unter die Haut geht. Lamb schaffen es einen tottraurig zu machen und dann, nur wenige Minuten später, wenn Andy Barlow Vollgas gibt, gleicht das Metropol einem Elektro-Festival. Die Wegbereiter des Trip-Hop, oft mit den britischen Pionieren Portishead in einem Atemzug genannt, haben es auch nach über zwei Jahrzehnten noch drauf.