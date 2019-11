Das Programm beginnt mit der Rezitation einer Passage aus "Just Kids", ihrem Buch über ihre Beziehung zu ihrem verstorbenen Freund Robert Mapplethorpe, und gemäß dem Thema "Remeberance" sind auch die Songs, die sie singt, dem Gedenken an Verstorbene gewidmet. Eigene Kompositionen wie "In My Blakean Year" oder "Beneath The Southern Cross", begleitet dabei von der akustischen Gitarre von Tony Shanahan. Manchmal greift sie auch selbst zu einer solchen. Glasklar und kraftvoll, dabei hochemotional klingt ihre Stimme, die heute nicht gegen eine Band anzusingen braucht. Auch kann sie sich erlauben, nur ganz wenige ihrer "Hits" zu bringen – und die werden dann prompt mitgeklatscht , wie "Dancing Barefoot" und vor allem "Because The Night", das in den frühen Tagen ihrer Beziehung zu Fred "Sonic" Smith entstanden ist und hier als Zugabe erklingt.

Großer Raum ist für Coverversionen reserviert. Lou Reed wird mit gleich zwei Songs bedacht. Zuerst "How do You Think It Feels", gesungen von Tony Shanahan, und dann, nachdem Shanahan an den Flügel gewechselt ist, "Perfekt Day". Neil Young und U2 leben zwar noch, werden aber auch bedacht, mit "After The Gold Rush" respektive "Love Is All We Have Left". "It’s so nice to sing the words of others", merkt Patti dazu an. Ihr eigenes "Pissing In A River" zu singen, macht ihr aber offenbar auch Spaß. "Rememberance doesn’t have to de a bad thing. It can be a celebration" (Erinnerungen müssen nicht schlecht sein. Man kann sie feiern), erinnert sie zum Ende noch mal. Das Publikum entlässt sie mit stehenden Ovationen – wie es sich für ein Konzert in klassischem Rahmen ja auch gehört.

Beitrag von Helmut Heimann