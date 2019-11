Tiefe Stimme, zerzauste Haare, Akustikgitarre: Roo Panes ist sowas wie der Posterboy unter den britischen Singersongwritern. Gleich zu Beginn seiner Karriere wurde er als Model verpflichtet und hat seitdem treue Fans. Am Mittwoch gastierte Panes im Berliner Lido. Von Cora Knoblauch

Beim Auftritt am Mittwoch im Berliner Lido steht Panes zunächst alleine mit seiner Akustikgitarre auf der Bühne, später gemeinsam mit zwei befreundeten Musikern, die mit ihm singen und mit ihren Akustikinstrumenten einen angenehmen Klangteppich ausbreiten. Diese Atmosphäre von Musik am Lagerfeuer, das sei sein Grundgefühl beim Musikmachen, sagt Panes. Musiker und Publikum im Lido wippen sanft im Takt zu Panes Hit "Lullaby Love".

Er sei kein großer Performer, sagte Andrew Panes - genannt Roo - einmal in einem Interview. Vor Publikum zu singen, bereite ihm im Grunde Unbehagen. Seit diesem Selbstbekenntnis sind ein paar Jahre vergangen, ein großer Performer ist der Brite immer noch nicht.

Auf der Bühne im Lido spielt Panes Songs aus seinen drei Studioalben, ab und zu murmelt er mit seiner angenehm tiefen Stimme ein paar Sätze ins Mikrofon. Seine Lieder seien sehr persönlich und bedeuteten ihm sehr viel, sagt er.

Auf den ersten Blick unterscheidet sich Roo Panes kaum von der großen Schar hübsch anzuschauender Singersongwriter mit verwuschelten Haaren. Seine Songs erzählen von Liebe und Sehnsucht, vom Ankommen und Reisen - von Dingen also, mit denen jeder etwas anfangen kann. Panes bleibt dabei stets auf dem schmalen Grat zwischen Heiterkeit und Traurigkeit. Seine Folksongs rutschen nie ab in die bodenlose Melancholie anderer Singersongwriter. Um den ganz großen Weltschmerz macht Panes einen Bogen. Und vielleicht ist es ja gerade diese verträumte, etwas vage Grundstimmung der Songs, die Roo Panes eine so treue Fangemeinschaft beschert.