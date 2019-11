Heinz Strunk in der Volksbühne

Der Hamburger Buchautor und Entertainer Heinz Strunk hat ein neues Buch, ein weiteres Album und einen "softpornografischen Bauernkalender" herausgebracht. Die geballte Ladung Strunk kam in der Volksbühne am Mittwochabend ziemlich gut an. Von Magdalena Bienert