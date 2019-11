Live spart Nai Palm diese Details, die ihren reduzierten, schnörkellosen Neo-Soul so besonders machen, an diesem Abend leider aus. Das Konzert fühlt sich sowieso ein bisschen an wie ein spontaner Guerilla-Gig. Was es vielleicht auch ist. Im Publikum scheinen einige Freunde von ihr zu sein. Und auf Facebook schrieb Nai Palm neulich, dass sie vor allem nach Berlin käme, weil hier viele Menschen leben würden, die sie liebe. Nach eineinviertel Stunden ist das Konzert dann auch schon vorbei. Zumindest der offizielle Teil.