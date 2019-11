Kulissen und Requisiten der ARD-Serie "Lindenstraße" sollen in verschiedenen Museen ausgestellt werden. Nach dem Serien-Ende im März 2020 wird auch die Deutsche Kinemathek in Berlin verschiedene Requisiten bekommen, etwa die Speisekarten des "Akropolis" sowie die Bademäntel von Helga Beimer und Anna Ziegler.

Die Kinemathek nimmt für die neue "Sammlung Lindenstraße" zudem 373 Folgen der Serie dauerhaft in ihren Bestand auf, wie der WDR am Montag in Köln mitteilte. Im Filmhaus am Potsdamer Platz findet aus diesem Anlass am 7. November eine Eröffnungsveranstaltung mit Autogrammstunde und Podiumsgesprächen statt.