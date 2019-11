Die Betreiber der Märchenhütte im Berliner Monbijoupark ziehen im Streit mit dem Bezirk Mitte den Kürzeren: Das Theater stellt zum Jahresende seinen Spielbetrieb ein. "Uns werden nur Steine in den Weg gelegt", so der Vorwurf.

"Wir [...] haben einen gültigen Mietvertrag für das Areal, der Theaterbetrieb ist beim Gewerbeamt ordnungsgemäß angezeigt, die Hütten sind geprüft und brandsicher – trotzdem werden uns nur Steine in den Weg gelegt", heißt es in der Mitteilung. "Das erfolgreichste freie Theater Berlins gibt unter diesen Bedingungen an diesem Ort auf."

Die Märchenhütte im Monbijoupark in Berlin-Mitte stellt zum Jahresende ihren Spielbetrieb ein. Das teilte der Betreiber, die Märchenhütten und Monbijoutheater gGmbH, am Donnerstag mit.

Am Freitag hatte die erste Produktion der neuen Spielzeit Premiere gefeiert. Baustadtrat Ephraim Gothe (SPD) bekräftigte jedoch im rbb, dass die Nutzung des Areals nicht zulässig sei, und kündigte juristische Schritte an. Es handle sich um eine Grünanlage mit einem Bebauungsplan, der das auch festsetze, betonte Gothe. In der Vergangenheit sei es so gewesen, dass die Hütte geduldet wurde, aber es sei auch seit diesem Frühjahr klar gewesen, dass diese Duldung nicht verlängert werde - und er habe das auch zu keinem Zeitpunkt in Aussicht gestellt.