Vor fünf Jahren gab der Bund den Startschuss für ein neues Museum der Moderne in Berlin. Aber der Plan ist umstritten. Nun wird der Bau auch noch deutlich teurer. Am Donnerstag soll der Haushaltsausschuss das Geld bewilligen. Von Angela Ulrich

Otto Fricke macht keinen Hehl daraus: "Die Schmerzgrenze der FDP ist bei diesem Projekt schon lange überschritten, das muss man klar und deutlich sagen." Der Haushälter der Liberalen im Bundestag ist kein großer Freund des geplanten Museums der Moderne in Berlin. Auch Anja Hajduk (Grüne) zeigt sich alles andere als begeistert: "Dieses Museum soll ja schließlich von den Bürgerinnen und Bürgern auch akzeptiert werden", sagt die Grünen-Haushälterin. "Im Moment ist die Öffentlichkeit völlig irritiert. Heißt das eigentlich, so ein Museum kann kosten, was es will?"