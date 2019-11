Das umstrittene Museum der Moderne in Berlin steht nach Jahren der Planung vor dem Baubeginn. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, kündigte am Montagabend an, der Spatenstich solle am 3. Dezember erfolgen. Der Termin noch in diesem Jahr sei wichtig, weil Sammler ihre Werke für das Museum damit verbunden hatten.

Die Baukosten für das Projekt liegen bei rund 450 Millionen Euro und waren erst in der vergangenen Woche vom Haushaltsausschuss des Bundestages gesichert worden. Das von den Schweizer Stararchitekten Herzog de Meuron entworfene Museum war zunächst mit 200 Millionen kalkuliert worden.