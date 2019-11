Deutlich mehr als zunächst veranschlagt soll das Museum der Moderne in Berlin kosten. Nun hat der Haushaltsausschuss des Bundestags die Mittel bewilligt - allerdings nicht ganz so viel, wie von Kulturstaatsministerin Grütters beantragt.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Donnerstag die erhöhten Baukosten für das geplante Museum der Moderne in Berlin bewilligt. Ursprünglich waren für den Neubau 200 Millionen Euro vorgesehen. Nun hat der Haushaltsausschuss Baukosten von rund 364 Millionen Euro freigegeben. Für den Antrag stimmten Union, SPD und Grüne. AfD und Linke enthielten sich, die FDP stimmte dagegen.

Die deutliche Erhöhung der Baukosten gegenüber der ursprünglichen Planung war heftig kritisiert worden. Der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, hatte diese Entwicklung einerseits mit deutlich gestiegenen Baukosten begründet. Zudem habe erst in der konkreten Planung angegeben werden können, wie teuer das Museum wirklich werde, so Parzinger.

Das Museum der Moderne soll am Kulturforum in Tiergarten - zwischen Neuer Nationalgalerie und Philharmonie - entstehen. Die Kunst des 20. Jahrhunderts soll damit mehr Ausstellungsfläche in Berlin bekommen. In der benachbarten Neuen Nationalgalerie können laut Grütters nur etwa 20 Prozent der Bestände ausgestellt werden.

Das Museum werde sowohl mit seiner Kunst als auch mit seiner hochkarätigen Architektur weit in die Welt hinausstrahlen, so Grütters. "Die Brüche des 20. Jahrhundert haben Kunstwerke hervorgebracht, die ihresgleichen suchen. Deshalb ist es wichtig, dass neben den alten Meistern wie Rembrandt und Dürer auch die deutsche und internationale Kunst dieses wechselvollen Jahrhunderts in der Hauptstadt besser zur Geltung kommt - von den Expressionisten über Joseph Beuys bis Gerhard Richter, von Pablo Picasso bis Andy Warhol", sagte die Kulturstaatsministerin weiter.