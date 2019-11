Clubsterben in Berlin

Beim Clubsterben in Berlin gibt es offenbar neue Opfer: Dem Berliner KitKat-Club und dem Club Sage sind einem Medienbericht zufolge die Räume gekündigt worden. Das machte ein Vertreter der Clubkommission bekannt.

Den beiden bekannten Berliner Clubs Sage und KitKat droht offenbar das Aus. Wie die "Berliner Zeitung" am Donnerstag berichtet, wurden beiden Clubs die gemeinsam genutzten Räumlichkeiten im Bezirk Mitte gekündigt.

Die "Berliner Zeitung" beruft sich bei der Nachricht über die Kündigung auf Lukas Drevenstedt, Geschäftsführer der Clubcommission, einem Zusammenschluss von rund 250 Berliner Veranstaltern und Clubbetreibern. Demnach sollen die beiden Institutionen des Berliner Clublebens ihre Räumlichkeiten in der Köpenicker Straße zum Juni 2020 verlassen. Es gebe allerdings noch Hoffnung, so Drevenstedt, "dass man sich zusammenfindet". Was der Besitzer des Gebäudes mit dem Gelände vorhat, ist bislang unklar.

In Berlin wird schon länger ein "Clubsterben" durch steigende Mieten, Lärmbeschwerden und Gentrifizierung beobachtet. Dabei traf es zuletzt bekannte Einrichtungen wie Jonny Knüppel auf der Lohmühleninsel, das White Trash in Treptow oder den Bassy Cowboy Club in Prenzlauer Berg.