Im karierten Kleid mit gelben Schnürstiefeln und gelbem Rucksack lässt sich Maude am Rande einer Beerdigung nieder und knackt Nüsse. Gleich wird sie vom Pater zurückgepfiffen. Lebenslustig und klug ist diese komische Alte, die immer wieder mit Autoritäten aneinander gerät, weil sie sich der gesellschaftlichen Konvention entzieht. Eine Paraderolle für Rita Feldmeier, die dieser umtriebigen Maude eine unwiderstehlich grundsympathische Note gibt.

Allein, sie findet am Hans Otto Theater keine Anspielstation auf Augenhöhe. Denn David Hörning bleibt als Harold in seiner ersten Hauptrolle zu stocksteif in seiner schwarzen Kampfmontur stecken, zu ungerührt, um mit Maude gemeinsam, wie es hier einmal dargestellt wird, die Himmelsleiter zu erklimmen. Die Feldmeier gurrt und lockt und ruft und singt und versucht so, den jungen Gruftie, der sich dramatischen spektakulären Selbstmordinszenierungen verschrieben hat, aus der Distanz und dem Weltschmerz und ins Leben zurückzuholen. Sie findet indes nur linkischen Widerhall für die Schönheit des Daseins.