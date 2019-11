Total trostlos ist die Welt, in der sie leben. Sechs verwahrloste Mittelstands-Zombies hausen am Autobahnzubringer neben den Hochspannungsmasten. Ihre guten Jobs als irgendwie kreative Intelligenzler haben sie verloren und sie schlagen sich mit sinnfreien Aushilfstätigkeiten als Content-Zulieferer durch. Bindende Beziehungen haben sie nicht, aber Alkohol und andere Drogenprobleme. Das Kind kotzt vor die Tür und weiß nicht, ob es Männlein oder Weiblein ist, die Katze ist tot.

Benny Claessens (Schauspieler des Jahres 2018 in Deutschland, nominiert für den Nestroy Preis) inszeniert diesen "Hassmaster" genannten Therapeuten, der sich selbst auch gern als "Führer" tituliert, als völlig durchgeknallten rampengeilen Entertainer. Erst in weißer Arztkluft, später nur mit Slip und goldglänzendem Bodypainting. Mitleidlos gibt er seinen Probanden Kommandos und führt ihnen gnadenlos die Aussichtslosigkeit ihrer Lage vor. Immer wieder wird auch von ihnen selbst klargestellt, dass sie ein Nichts sind.

In Sibylle Bergs zynischer Farce treffen diese Verlorenen aus der Mitte unserer Gesellschaft auf ihren Meister und Messias: den "Hassmaster". Seine "Therapie in drei Flügeln"(Anamnese, Diagnose, Therapie) führt sie über ihre aufgestaute Wut unweigerlich zu Selbstermächtigung und Erlösung in der Bewaffnung. Der große Showdown am Stückende ist ein einziger Amoklauf.

In Ersan Mondtags gewohnt märchenhaft-grotesker Inszenierung tritt die Armee der Gescheiterten in Gestalt von Trollen mit übergroßen spitzen Ohren und hochtoupierten Kaurismäki-Frisuren auf. Obwohl auch von Dating-Apps und vom nicht mehr erregenden Internet oft die Rede ist, geht es in Stück und Inszenierung nicht wirklich erkennbar um Trolle im Netz und deren Hass-Botschaften. Das User-Dasein läuft eher auf einer Nebenspur mit. Bergs und Mondtags grotesk-comichaftes Altarbild des Lebens im Spätkapitalismus arbeitet sich viel mehr an real erlebten Verzichterfahrungen, Überforderungen und Verletzungen ab, die das Heer der Aussichtslosen geradewegs in die Psychokrise führen.

Da ist der alternde Homosexuelle, der seinen Kindergärtnerjob verloren hat und sich fern jeglicher Berührungen seine ausgestopfte Katze um den Hals schlingt und sie wiegt. Bruno Cathomas spielt diese rest-lebendigen Klienten des Hassmasters. Von Neonazis und/oder Geflüchteten an der Haltestelle würde er sich gerne mal überfallen lassen – um Berührung zu spüren. Der Bodybuilder in den besten Jahren schlägt sich als Content-Manager durch, während sich zuhause der Kühlschrank mit anderen Geräten zu Kommunikationsapparaturen verknüpft, die bei den Menschen nicht mehr funktionieren. Das geschlechtsunentschiedene Kind einer gestressten Mutter berichtet tonlos von Amok-Attacken. Doch alle diese auf die Spitze getriebenen Null-Nummern bleiben erkennbar Normalos.