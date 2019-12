Der Veranstalter Koelnmesse lässt die Kunstmesse Art Berlin fallen. "Bis auf Weiteres" werde die Messe eingestellt, heißt es in einer am Mittwoch in Köln veröffentlichten Mitteilung. Die Kunstmesse hatte im September 2019 zum dritten Mal als Fair for Modern and Contemporary Art - also Messe für moderne und zeitgenössische Kunst - im früheren Flughafen Tempelhof stattgefunden. Die Berlin Art Week existiert seit 2012 und gilt als Schaufenster der Kunststadt Berlin.