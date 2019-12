Für die Berliner Museen gelten an den Weihnachtsfeiertagen Sonderöffnungszeiten.



Wie die Staatlichen Museen mitteilten [smb.museum], sind die Häuser am ersten und zweiten Feiertag geöffnet wie an einem Sonntag. Das Musikinstrumenten-Museum am Kulturforum bleibt am Mittwoch geschlossen.



Am Silvestertag haben das Pergamon-Museum, das Neue Museum und die James-Simon-Galerie von 10.00 bis 14.00 Uhr geöffnet, alle anderen Museen bleiben zu. Am Neujahrstag können die Berliner Museen von 12.00 bis 18.00 Uhr besucht werden.