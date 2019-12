"Für sein erstes Silvesterkonzert wollte er unbedingt ein Broadway-Programm machen", sagt Stanley Dodds, Geiger und Sprecher des Orchesters. "Viele Lieder haben den Weg in den Film gefunden, wie beispielsweise der 'Zauberer von Oz'. Aber ihre Ursprünge liegen auf dem Broadway. Und das Schöne ist, mit dem Komponisten Kurt Weill schlagen wir auch eine Brücke zu Berlin und zu Deutschland." Weill arbeitete unter anderem mit Bertolt Brecht in Berlin zusammen, woraus 1928 "Die Dreigroschenoper" entstand. In den 1930er Jahren emigrierte er nach New York und machte sich dort einen Namen.

Bernsteins "West Side Story", Kurt Weills "Touch of Venus" oder Gershwins "Ein Amerikaner in Paris" machen eine unglaublich starke Silvesterstimmung. Was leicht klingt, ist hart erarbeitet. Kirill Petrenko hat intensivst mit seinem Orchester geprobt, hat an einzelnen Takten noch in der Generalprobe gefeilt, mit Humor und Energie und einem unbestechlichen Ohr. "So ein Programm will auch durch seine Exzellenz überzeugen, nicht nur durch die Tatsache, dass die Musik Spaß macht" so Geiger Stanley Dodds. "Es gibt Melodien zum Mitsummen, zum Mitschwippen, zum Kopfnicken und zum Tanzen." Damit es besonders gut beim Publikum ankommt, habe es sich gelohnt, sich die Zeit zu nehmen, um alles auszufeilen und die Details zu zelebrieren, erzählt der Orchester-Geiger weiter.