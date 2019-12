Bild: dpa/Gonzales Photo/Malthe Ivarsson

Steen Lorenzen: Algiers im Lido am 27. April. Es ist Zeit für einen Neuanfang im Jahr 2020. Weg mit den düsteren Gedanken, Vorhang auf für eine außergewöhnliche Rockband - im Januar plattenaktuell mit Zeilen wie dieser hier: "Freedom is coming soon!" Bitte bereit machen für scharfe Statements und totale Verausgabung.