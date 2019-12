Theaterkritik | "Die Anderen" an der Schaubühne

Die belgische Theatermacherin Anne-Cécile Vandalem inszeniert erstmals in Berlin: Am Samstag hat die Groteske "Die Anderen" an der Schaubühne Premiere gefeiert. Fabian Wallmeier hat einen unterhaltsamen Abend bei spärlicher Beleuchtung erlebt.