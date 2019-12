Sting, Phil Collins, Fleetwood Mac: Berlin hatte sie dieses Jahr mal wieder alle. Was bei unseren Kritikern 2019 hängen blieb, was sie enttäuschte - und was bei ihnen für 2020 schon im Kalender steht.

Steen Lorenzen: Algiers im Lido am 27. April. Es ist Zeit für einen Neuanfang im Jahr 2020. Weg mit den düsteren Gedanken, Vorhang auf für eine außergewöhnliche Rockband - im Januar plattenaktuell mit Zeilen wie dieser hier: "Freedom is coming soon!" Bitte bereit machen für scharfe Statements und totale Verausgabung.

Raffaela Jungbauer : Phil Collins. Im Sitzen hat er im Olympiastadion alles gegeben, schwer gezeichnet von seiner Krankheit. Ich denke, das gesamte Publikum war gerührt. Als er dann seinen blutjungen Drummer vorstellte und klar wurde, das ist sein 18-jähriger Sohn, waren wir alle aus dem Häuschen. Sein Sohn hat toll gespielt. Nicht auszudenken, was für ein Druck das sein muss, wenn man der Sohn eines der berühmtesten Drummer der Welt ist und dann zu "In The Air Tonight" abliefern muss. Der Sohn lieferte ab, die Vater-Sohn-Dynamik war mehr als rührend und im Publikum trommelten wir alle in der Luft das beste Drum-Solo der Welt mit. Unvergesslich.

Magdalena Bienert: Too Many Zooz , die New Yorker haben Straßenmusik at its best gezeigt, und Sting , der auf der Bühne so sympathisch wirkte und einen Abend nur mit Hits füllte.

Steen Lorenzen: Nura im Vorprogramm von Seeed in der Max-Schmeling Halle . Das haben meine Töchter natürlich vor mir gehört. Klar. Nura war dem Papa auch eher zu "high, babe". Aber dann steht sie nur mit MC auf der großen Bühne und ist cool, stimmlich überzeugend und strahlt diese selbstverständliche Fass-Mich-Nicht-An-Attitüde aus. Auch beim späteren Gastauftritt neben der 13-köpfigen Seeed-Band nicht kleinlaut. Danke an meine Töchter und an Nura!

Raffaela Jungbauer: Dieses Jahr gab es zum ersten Mal den IMA, den International Music Award . Zur Verti Music Hall gab es verschiedene Eingänge und das Durcheinander war recht groß. Keiner wusste so recht, ob er in der richtigen Schlange steht. Das normale Chaos, das man eben bei Veranstaltungen hat, die zum ersten Mal stattfinden. Ich musste von Schlange zu Schlange pilgern, genauso wie ein Herr neben mir, den es offenbar noch schlimmer erwischt hatte. Er schilderte, dass er wirklich schon um den kompletten Block gelaufen war, um den richtigen Eingang zu finden. Die nette Dame am Schalter war schon drauf und dran, ihn jetzt einfach hier reinzulassen, als er fortfuhr, dass er fertig mit den Nerven sei. Er wolle doch einfach nur zu Hans Zimmer… "Na DER ist in der Mercedes-Benz-Arena nebenan", sagte sie. So viel zur Übersichtlichkeit auf dem Gelände.

Steen Lorenzen: Beim Lee Fields Konzert am 26. April im Columbiatheater: Das Berliner Publikum kann nervig sein. Insbesondere wenn zu viele es über die Gästeliste geschafft haben und während des Konzertes alles mögliche ausgetauscht wird, was eigentlich in der Eckkneipe oder am Smartphone besprochen werden sollte. Doch manchmal schaffen es Künstler*innen, das Berliner Publikum zum Schweigen zu bringen oder - was definitiv noch seltener ist - in Ekstase zu versetzen. Letzteres geschah beim Soulkonzert von Lee Fields mit unglaublichen Energieströmen zwischen dem Funkmeister und seinem Publikum. Lee Fields ist am Ende schweißgebadet, zittert vor Anspannung. Das überträgt sich. Was immer Fields ruft, er bekommt eine Antwort. Das Publikum ist außer sich und steht nach dem Konzert Schlange am Merchandise, um dem Preacher nochmal face-to-face zu begegnen.

Magdalena Bienert: Sting kam auf die Bühne der Mercedes-Benz-Arena mit einem Arm in einer Schlaufe und erklärte er könne heute nicht Gitarre spielen. Das alles in bestem deutsch! Sehr charmant fügte er sich dann in seine neue Rolle des Frontmans ohne Gitarre und des Zuhörers, wenn sein Kollege seine Parts übernahm. Es war sichtlich ungewohnt für ihn, aber er ist spielerisch und sympathisch damit umgegangen und hat wohl so jedem Fan an diesem Abend berührende zwei Stunden geschenkt.