rbbKultur und die Senatsverwaltung für Kultur und Europa vergeben den Jazzpreis Berlin 2020 an Silke Eberhard. Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird im Rahmen eines öffentlichen Konzertes am Donnerstag, 13. August 2020, ab 20.00 Uhr, im Kleinen Sendesaal des rbb verliehen.

Eberhard wurde 1972 in Heidenheim an der Brenz geboren und lebt seit 1995 in Berlin. Hier hat sie an der Hochschule für Musik "Hanns Eisler" unter anderem bei Rudi Mahall studiert. Während ihres Studiums arbeitete Silke Eberhard als professionelle Jazzmusikerin. Mit dem nach ihr benannten Trio spielt Silke Eberhard seit den 1990er Jahren vorrangig eigene Kompositionen.

Neben der Zusammenarbeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen der internationalen Jazzszene, ihren Gastspielreisen und ihrer Lehrtätigkeit engagiert sich die Musikerin seit Jahren auf kulturpolitischer Ebene in der Deutschen Jazzunuion.

Am Abend der Preisverleihung präsentiert Eberhard mit ihren langjährigen Trio-Partnern Jan Roder, Bass und Kay Lübke, Schlagzeug ein neues Programm.