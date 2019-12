Am Samstag feiert das Musical "Berlin ist cool" Premiere in der Urania. Das Besondere: 120 Kinder zwischen 6 und 17 Jahren haben das Stück ein ganzes Jahr einstudiert. Hans Ackermann hat bei den Proben der kleinen Musical-Darsteller zugeschaut.

Für die schauspielerische Ausbildung ist unter anderem Rosanna Steyer verantwortlich. Als Kind hat sie selbst im Verein getanzt und gesungen. Nach ihrem Studium arbeitet sie jetzt dort mit. Bei den "Igelchen" setzt Rosanna Steyer vor allem auf ein Konzept der "Imagination": "Ich frage, wie stellt ihr euch einen Igel vor? Dann kommt natürlich als erstes 'klein, rund, kugelig' - was noch nicht ganz so viel Bühnenpräsenz in sich hat. Dann sage ich, wenn ihr Zuschauer wäret, was würde euch ansprechen? Und das lasse ich sie dann selbst umsetzen".

Nicht irgendetwas vorschreiben, sondern schon die Kleinsten ihre Rollen selbst entwickeln lassen, in diesem modernen pädagogischen Ansatz verwandeln die Kinder Bewegung in Tanz und Texte in Gesang. Die Handlung des Musicals, das für ein friedliches Zusammenleben der Kulturen plädiert und die "Wegwerfgesellschaft" kritisiert, kommt dann auch in einer klaren Botschaft des Titelsongs zum Ausdruck "Berlin ist cool, bleibt immer unsere Stadt, Berlin, Berlin das viele Farben hat", heißt es in dem eingängigen Song, den Michael Hansen zusammen mit der übrigen Bühnenmusik komponiert hat. 1940 in Güstrow geboren, hat der Komponist zusammen mit Volkmar Neumann den Verein gegründet.