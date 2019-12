Konzertkritik | Knorkator in der Columbiahalle

Harte Riffs und Humor auf beiden Seiten der Gürtellinie: Knorkator sind seit 25 Jahren auf diesem gar nicht so schmalen Grat unterwegs. Die Köpenicker Band feiert das mit gleich drei Konzerten in der Columbiahalle. Das erste war schon mal knorke, meint Steen Lorenzen.

Man muss aufpassen bei dieser Band, die man schon wegen ihres Namens knorke finden und am liebsten auch gleich als meiste Band der Welt anpreisen möchte. Eine Behauptung, die selbstverständlich Knorkator in die Welt gesetzt haben. Schon deshalb bemüht sich der Kritiker, nicht ganz und gar dem Klamauk zu erliegen. Also betrachtet er die Band zu Beginn mal aus musikalischer Sicht.