Hot Chip haben keine Startschwierigkeiten. Mit Songs wie "One Life Stand" bringt die Band das Berliner Publikum in der vollen Columbiahalle sofort zum Tanzen. Dazu gibt es eine perfekt synchronisierte Lichtshow mit vier großen LED-Platten im Bühnenhintergrund und einer Menge Stroboskop. Die Bühnenoutfits der beiden Frontmänner sind dafür, für ihre Verhältnisse, geradezu schlicht. Goddard trägt zu Beginn ein knielanges Hemd mit bunten geometrischen Formen, Taylor eine weiße Hose, die aussieht als wäre sie nicht aus ihrer Plastikverpackung genommen worden.

In ihrem 20. Jahr seit der Gründung läuft Hot Chip live wie eine perfekt geölte Elektro-Maschine. Zu siebt steht die Band in ihrer Live-Besetzung auf der Bühne, ganz vorne die drei Keyboard-Synthesizer-Stationen von Sänger Alexis Taylor, Co-Frontmann Joe Goddard und Multi-Instrumentalist Owen Clarke, damit auch wirklich klar ist, auf welchen Instrumenten der Fokus liegt.

Dass Hot Chip auch heute noch ganze Hallen mitreißen, grenzt an ein kleines Musikmärchen. Ihr Genre "Indie-Elektro-Pop" wurde eigentlich Ende der 2000er begraben. Ihre beiden erfolgreichsten Alben stammen ebenfalls aus der Zeit. Hot Chips anspruchsvoller musikalischer Mix aus Melancholie, Verspieltheit und nerdiger Sonderbarkeit hätte sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte gut abnutzen können. Trotzdem springen Menschen auch an diesem Abend in der Columbiahalle zu Songs wie "Over and Over" genauso, als wäre es 2006.

Das liegt vor allem an Hot Chips Livesets. Im Vergleich zu ihren Alben klingt die Band live druckvoller und fokussierter auf tanzbare Musik. Dafür drehen die Frontmänner Taylor und Goddard immer wieder wie verrückte Wissenschaftler an ihren elektronischen Pulten. Goddard steppt die kompletten eineinhalb Konzertstunden von einem Bein aufs andere, und jede noch so minimalistische Geste des sonst so kontrolliert, emotionslosen Alexis Taylor verschmilzt mit seiner gefühlvoll klaren Stimme zu etwas Bedeutungsvollen.