Es ist ihr 53. Geburtstag, doch Sinéad O’Connor betritt die Bühne nicht mit einem eigenen Song. John Grants "Queen of Denmark" ist die erste Wahl der irischen Ausnahmekünstlerin. Ein wütender, ein befreiender Song über eine Trennung, in dem sich Verzweiflung, Abscheu, Enttäuschung und Hass abwechseln. Genau solche Achterbahnfahrten hat Sinéad O’Connor immer beherrscht – in ihren Songs und in ihrem Leben.

Dann hat sie allen die Stirn geboten - als kämpferische Sängerin mit großer Stimme. Zum Beispiel 1992, als sie im Alter von 25 Jahren das Bild vom Papst in einer US-amerikanischen Fernsehshow zerriss. Das Thema Kindesmissbrauch in der Kirche war noch gedeckelt, die Aufregung entsprechend groß. Die Auseinandersetzungen mit den Religionen dieser Welt und vor allem ihren Institutionen ist ein Dauerthema bei Sinéad O‘Connor. Zerrissen ist auch das Verhältnis zu ihren vier Kindern.

Wie wichtig Musik als Gravitationsfeld für diese Künstlerin ist, sieht man ihr in jeder Sekunde des Konzertes an. Bei jedem Song, den sie an diesem Abend spielt, sind die Augen geschlossen. Der Hijab, den sie trägt, verstärkt die Wirkung ihres fokussierten Auftretens. Sínead O‘Connor zieht mit ihrer Ausstrahlung und ihrer dynamischen, kraftvollen Stimme alle Aufmerksamkeit auf sich und die fünf Musiker an ihrer Seite verschwinden fast aus dem Bild.

Nach vier Jahren Konzertpause kehrt die Irin mit einem vielseitigen Querschnitt aus ihrer 32-jährigen Karriere zurück. Leider ist kein einziger Song ihres herausragenden Debüts dabei, doch viele andere ihrer stärksten Schaffensphase bis Mitte der 1990er. Sie sind es auch, die die größten Emotionen zwischen Künstlerin und Publikum hin- und herschwappen lassen. Das erste Mal, als Sinéad O’Connor ganz allein "I’m stretched on your grave" singt. Dann wieder als sie und ihre Band "The Last Day of Our Acquaintance" und "The Emperor‘s New Clothes" miteinander verweben und es niemanden mehr auf den plüschigen Sitzen im Admiralspalast hält.