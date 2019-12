imago images/Luigi Rizzo Audio: Inforadio | 13.12.2019 | Hans Ackermann | Bild: imago images/Luigi Rizzo

Konzertkritik | Sofi Tukker im Tempodrom - Musikalischer Abendsport

13.12.19 | 08:26 Uhr

Mit dem Song "Best Friend" kam das New Yorker Dancepop-Duo Sofi Tukker vor zwei Jahren groß raus - in einer Werbungkampagne war er überall zu hören. Im Tempodrom brauchte es am Donnerstag jedoch keine Werbetrommel, um Hans Ackermann zu überzeugen.



Dieser Dance-Abend beginnt - mit elektrischen Gitarren: Sophie Hawley-Weld, wie eine Märchenprinzessin ganz in Weiß gekleidet, hat sich das Saiteninstrument umgehängt und spielt schön-verzerrte Töne. Tucker Halpern, sportlich in kurzen roten Shorts, dazu ein grünes Shirt und bunte Schuhe, begrüßt am Donnerstagabend das Publikum - und schaltet erst dann den Drumcomputer ein. Zu mächtigen Beats heben 3.000 Zuschauer ein erstes Mal ab, in den bunten Scheinwerferhimmel des gut gefüllten Tempodroms. Jede Menge Blumen stehen auf der Bühne - wohl eine Mode derzeit bei Pop-Konzerten. Das Grünzeug ist allerdings nicht echt: Plastik-Palmen, trotzdem schön. Ganz und gar echt und authentisch aber sind die Drum and Bass-Sounds, die Tucker Halpern aus seinen elektronischen Kisten und Kästen herausholt, die Finger immer an den Reglern und Knöpfen.

Bild: imago images/Luigi Rizzo

"She broke her leg, call ambulance"

Zwischendurch bearbeiten beide mit bunt-leuchtenden Sticks große Pads, die in der Mitte der Bühne, wie an einem selbstgebastelten Adventskalender, herunterbaumeln. Auf jedem Pad-Display ist ein anderes Tier abgebildet, jedes dieser Dinger erzeugt einen anderen lustigen Sound - verspielt sind Sofi Tukker, wenn sie mit ansteckendem Spaß über die Bühne toben. Vor gut fünf Jahren haben beiden New Yorker ihre Vornamen und ihre Talente zusammengeworfen. Seitdem touren Sophie Hawley-Weld und Tucker Halpern um die Welt - und sollten eigentlich schon vor einigen Monaten im Tempodrom auftreten. Das Konzert musste aber verschoben werden, weil sich Sophie bei einem Auftritt in Australien ein Bein gebrochen hatte. Diese Missgeschick habe am Ende aber zu einem neuen Song geführt, erzählt Tucker und leitet damit "9-1-1-Emergency" ein. Dessen Refrain möge das Publikum doch bitte kräftig mitsingen: "I go: "She broke her leg, call ambulance", you call: "Emergency!" ruft er dem Publikum zu, dass dieses Angebot zum gemeinsamen Wechselgesang natürlich begeistert annimmt.

Vom Court auf die Bühne

Auch wegen einer Verletzung musste Tucker Halpern vor Jahren seine sportliche Karriere als Basketballer beenden. Erst danach wurde er DJ - trägt an diesem Abend aber immerhin ein Trikot mit der Rückennummer 33. Sophie, deren Bein ganz offensichtlich wieder ganz gesund ist, wollte ursprünglich Tanzlehrerin in Brasilien werden. Sie beherrscht die Landessprache, wie man in mehreren portugiesisch gesungenen Titeln hören kann. Die vorwärtstreibenden Rhythmen der Songs, die zuletzt auf einem Album mit dem bezeichnenden Titel "Dancing on the People" erschienen sind, fahren allen im Saal in die Beine. Sogar auf den Rängen - wo man in der Regel sitzend zuhört - stehen an diesem Abend schließlich alle. Zwischen den Sitzreihen gibt es nicht so viel Platz, also hüpft man einfach auf und ab und schwingt nach dem Vorbild der beiden sympathischen Animateure auch immer mal wieder rhythmisch die Arme hin und her. Ein perfekter musikalischer Abendsport und Riesenspaß, der nach gut eineinhalb Stunden dann aber leider schon vorbei ist.

