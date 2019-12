René Pollesch, angehender Intendant an der Berliner Volksbühne, beglückt derzeit als Autor andere Häuser mit seinen Stücken. Am Sonntag war Uraufführung von "(Life On Earth Can Be Sweet) Donna", prominent besetzt unter anderem mit Milan Peschel und Martin Wuttke. Von Cora Knoblauch

Pollesch, Peschel und Wuttke harren noch aus im Exil. Es dauert schließlich noch 1,5 Jahre, bis sie wieder in die Volksbühne einziehen können. Im Deutschen Theater überlegen sie bei "(Life On Earth Can Be Sweet) Donna" schon mal, welche Kulissen der Bühnenbildnerin Anna Viebrock sie denn in die Volksbühne mitnehmen könnten. Man könnte ja schon mal was einpacken. Diese selbstreferenziellen Kommentare sind natürlich fürs Berliner Theaterpublikum gedacht, das die Biografien dieser Künstler einigermaßen parat hat. Doch dem Theaterkünstler René Pollesch gelingt es mit leichter Hand, diesen Abend nicht in ein Gag-Feuerwerk für Insider abrutschen zu lassen.

Martin Wuttke, Milan Peschel und Bernd Moss berichten von einer ganzen Reihe an alten DDR Schauspielern, die sie angeblich neulich - oder wann immer das auch war - getroffen haben, die meisten davon dürfte kaum jemand im Publikum kennen, macht aber nichts. Wie so oft ist es nicht ganz leicht, so einen René Pollesch-Abend zu beschreiben.