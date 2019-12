Eigentlich wollten die Theatermacher in der Märchenhütte im Berliner Monbijoupark bis Ende des Jahres weitermachen - das Bezirksamt aber macht nun Ernst: Der Betrieb muss zu sofort eingestellt werden. Die Betreiber kündigten juristischen Widerstand an.

Laut Bezirk müssen sämtliche baulichen Anlagen - also die hölzernen Märchenhütten, ein Säulengang, die Werbeanlage und ein Lagerschuppen - innerhalb von vier Wochen beseitigt werden. Zur Begründung nennt das Bezirksamt die Tatsache, dass der Antrag auf eine Duldung des Betriebs nicht verlängert wurde. Trotz der Aufforderung, den Theaterbetrieb nicht aufzunehmen, sei die Bunkerdachfläche nicht geräumt und die Nutzung am 22. November aufgenommen worden. Dies habe das Bezirksamt bei einer erneuten Besichtigung des Grundstücks Ende November festgestellt.

Einer der Betreiber, Christian Schulz, kündigte im rbb-Interview an, Widerspruch gegen den Bescheid einzulegen. Dann müsse das Verwaltungsgericht entscheiden. "Und wir hoffen, dass der Richter uns geneigt ist und klärt, dass das jetzt nicht das Allererste sein muss, dass wir weggehen, sondern dass man sich das ganz genau anschaut, was Berlin eigentlich will, was geht - und dann werden hoffentlich Märchen gespielt." Mit einer Entscheidung rechnet Schulz bereits am Freitag.

"Wir müssen versuchen, es zu schaffen, dass wir spielen können", sagte Schulz. Die Märchenhütte mache seit zwölf Jahren im Monbijoupark Theater, der Zuspruch in der Bevölkerung sei relativ groß. Deshalb wolle er kämpfen: "Im Moment ist jetzt erstmal was angedroht, aber wir werden versuchen, darauf zu reagieren und zu sagen: Uns geht's ums Spielen. Wir sind nicht ein Hochhaus-Bauer, sondern wir machen ein Theater und spielen hier Märchen. Und das versuchen wir mit rechtlichen Mitteln durchzusetzen, dass wir das weiter machen können."