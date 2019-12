Der Regierende ist erleichtert, der Architekt zufrieden: MIt dem ersten Spatenstich hat am Dienstag der Bau des Museums der Moderne begonnen. Ein Gebäude, das teuer wird und über das lange diskutiert wurde.



Der erste Spatenstich für das Berliner Museum der Moderne ist getan. Am offiziellen Baubeginn nahmen am Dienstagvormittag Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und der Regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), teil.

Entworfen wurde das Museum der Moderne von dem Schweizer Architekturbüro Herzog & de Meuron. Zu den Prestige-Objekten des Architekten-Duos zählen etwa die Elbphilharmonie in Hamburg, das Olympiastadion in Peking oder die Allianz Arena in München. Der Entwurf für das Gebäude in Berlin ist allerdings nicht unumstritten: In der Presse wurde der Bau zunächst abfällig als "Bierzelt" oder "Kunstscheune" bezeichnet.

Namhafte Architekten und Experten aus der Kunstszene hatten sich vor etwa zweieinhalb Jahren sogar mit einer Onlinepetition gegen den Entwurf gestellt und eine Debatte unter Bürgerbeteiligung zum Design des neuen Museums angeregt. Kritisiert wurde insbesondere die Dimension des Gebäudes, da es die Neue Nationalgalerie sowie die Philharmonie verdecke. Allerdings fand die Petition nur etwas mehr als 1.200 Unterstützer.

Am Dienstag erklärte der Architekt Jacques Herzog, das Bauwerk sei "für diesen spezifischen Ort in Berlin erdacht". "Er ist auch ein überdecktes Stück Stadt, ein sich kreuzender Boulevard, wo Alltagsleben, künstlerische Experimente, Performances und öffentliche Debatten sich vermischen und gegenseitig stimulieren. Dazu braucht es keinen Prunk und keine übermäßige skulpturale Geste für die äußere Form. Ein großes Dach, die archaische und bis heute aktuelle und auch ganz offensichtlich provozierende Form des Hauses scheint uns dafür besonders geeignet."