Der Opernsänger Peter Schreier ist tot. Der Tenor, der auch in Berlin gewirkt hat, starb am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 84 Jahren, wie seine langjährige Sekretärin am Donnerstag mitteilte.

Schreier wuchs in Sachsen auf: Er ging in Dresden zur Schule, wurde im Kreuzchor ausgebildet und absolvierte ein Gesangsstudium an der Dresdner Musikhochschule.



Sein erstes Engagement als Tenor hatte er 1959 an der Staatsoper Dresden, vier Jahre später wechselte er an die Berliner Staatsoper. Bereits 1966 sang Schreier bei den Bayreuther Festspielen, wenig später auch bei den Salzburger Festspielen, an der Mailänder Scala und der New Yorker Met.

2005 beendete er seine internationale Gesangskarriere, dirigierte aber noch an einigen Häusern.