"Resist to Exist" lässt erneut in Marzahn den Punk raus

Das Punkfestival "Resist to Exist" wird wegen einer fehlenden Baugenehmigung auch im nächsten Jahr nicht in Kremmen stattfinden. Dauerhaft soll der Umzug nach Berlin aber nicht sein. Die Veranstalter haben geklagt - und schreiben einen Bauantrag.

Der Versuch, die Veranstaltung "Resist to Exist" wieder nach Kremmen zu holen, ist damit auch für 2020 gescheitert. "Das Festival würde gerne nach Kremmen zurückkehren, da sie den Großteil der Gemeinde als sehr weltoffen und tolerant kennengelernt haben", erklärten die Veranstalter in einer Mitteilung. Gespräche mit Vertretern des Landratsamts Oberhavel und dem Kremmener Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) hätten allerdings nicht zu einem Kompromiss geführt.

Das Punkfestival "Resist to Exist" wird auch im Jahr 2020 in Berlin-Marzahn stattfinden. Wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten, sei mit dem Bezirk die Nutzung einer Fläche im Industriegebiet des Cleantech Park zwischen Clara-Immerwahr-Straße und dem Nordring vereinbart worden.

Die Veranstalter wollen aber das Festival zumindest ab 2021 wieder in Kremmen stattfinden lassen. "Während das ehrenamtliche Organisationsteam einerseits an einem Bauantrag arbeitet, wird parallel ein Hauptsacheverfahren vor dem Verwaltungsgericht Potsdam vorangetrieben", so die Organisatoren. Ziel sei es, "Rechtssicherheit für alle Beteiligten" herzustellen.

Das Festival musste bereits in diesem Jahr unfreiwillig in Berlin-Marzahn stattfinden. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Veranstaltern und lokalen Behörden über eine Baugenehmigung, die in diesem Jahr erstmals von den Behörden angefordert worden war. Die zuständige Untere Baubehörde hatte per Ordnungsverfügung unter anderem das Ausweisen von Zeltplätzen und das Einfrieden mit Sicherheitszäunen untersagt, weil kein Baugenehmigungsverfahren eingeleitet worden war. Die Einzäunung ist jedoch ein entscheidender Teil des Sicherheitskonzepts. Nach einem Eilantrag der Veranstalter hatte auch das Oberlandesgericht die Entscheidung der Baubehörde bestätigt.