So feiert Peaches also ihre mittlerweile zwei Jahrzehnte andauernde Karriere in ihrer Heimatstadt: Sie überlässt für die ersten beiden Songs den anderen das Rampenlicht. Den fast 40 Akteuren, den vielen Musikerinnen und Tänzerinnen und Sängerin Anita Drink, die mit wilder grauer Punk-Frisur und bunten Leggings die drei Laufstege testet. Erst dann betritt Peaches in Yeti-ähnlicher Gestalt die Bühne - umgeben von einer Gasmasken tragenden Tanzgruppe.

Viele Jahre ging es bei den Shows der Kanadierin darum, ein Maximum an Energie mit einem Minimum an Produktionsaufwand rüberzubringen. Doch Peaches kann mittlerweile die entsprechenden Register ziehen und Geldtöpfe anzapfen, um eine spektakuläre Inszenierung auf die Beine zu stellen.

Die Mission von Peaches, jede und jeder möge Sex und Sexualität nach Lust und Laune leben, wird nun also in großer Gemeinschaft gefeiert. Dabei geht es genauso glanzvoll wie derbe auf der Bühne zu: Wenn sich die ausgesprochen diversen Tanzgruppen neben der meist halbnackten Peaches formieren, räkeln, aneinander reiben und auseinander treiben, wenn Peaches von tanzenden Vulven flankiert wird oder ihre Rapunzel-Perücken wie Lassos Richtung Fans auswirft, wenn Tänzer durch riesige aufblasbare Kondome über dem Publikum hinweg laufen oder die herausragende Trapez-Akrobatin Empress Stah mit Laserpointer im Po für eine außerordentliche Lichtshow sorgt.

Die Aneinanderreihung von Showeinlagen drängt erstaunlicherweise die Musik nicht in den Hintergrund. Peaches singt und rapt ihre befreienden Statements zu wummernden Elektrosounds oder knalligen Punk-Hymnen und wertet manche Songs aus den vergangen 20 Jahren auf, indem sie die großartige und vielköpfige Bühnenband zur Entfaltung kommen lässt. Überraschende, neue Versionen entstehen vor allem durch die Bläser, wenn etwa die Tuba den stampfenden Techno-Bass übernimmt oder der Song "Close Up" den Anstrich einer Marchingband aus New Orleans bekommt.

Während Peaches den Abend bescheiden begonnen hat, nimmt sie während des Konzerts dann doch einen Diva-Moment für sich in Anspruch und lässt sich in ihrer Heimatstadt Berlin feiern. So richtig losgelöst ist die Feier aber nur in den ersten Reihen, in denen getanzt wird. Mit dem Sitzpublikum hadert Peaches indes. Es möge bitte auch schütteln, was es zu schütteln gibt. Erst im Zugabenteil holt sie schließlich auch die passiven Genießer aus den Sesseln.