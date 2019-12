Der Schauspieler Wolfgang Winkler ist tot. Das teilte der Intendant des Neuen Theaters Halle, Matthias Brenner, am späten Samstagabend mit. Winkler starb demnach an Krebs. Er wurde 76 Jahre alt.

Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle in der ARD-Serie "Polizeiruf 110" bekannt: 17 Jahre lang spielte er den Hauptkommissar Schneider an der Seite von Jaecki Schwarz.



Von 2015 bis 2019 hatte Winkler zudem in der ARD-Vorabendserie "Rentnercops" eine Hauptrolle. Winkler wurde in Görlitz geboren und zunächst zum Lokführer ausgebildet. Später studierte er an der Filmhochschule Babelsberg Schauspiel.