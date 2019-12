Wenig Abwechslung? Wozu auch! 7 der 20 meist gespielten Songs in Deutschland in diesem Jahr stammen laut dem Streamingdienst Spotify von Capital Bra. In Berlin sind es sogar 8 von 20. Man kann es Dominanz, Erfolgsgarantie oder sibirische Einöde nennen (dort ist der Berliner Rapper geboren). Aber es ist auf jeden Fall beeindruckend.

Und doch: So unangefochten Capital Bras Status auf den ersten Blick wirken mag, es gibt auch andere Musik, die in Berlin und Brandenburg funkt. Eine regionale Auswertung, die rbb|24 basierend auf regionalen Spotify-Daten gemacht hat, zeigt, dass vier Songs sogar noch besser liefen als Capital-Bra-Singles.

Hinzukommt, dass Capital Bras Songs zwar in Berlin gut laufen, rund um die Hauptstadt aber deutlich schlechter. Ausgerechnet Cottbus, Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Potsdam sorgen dafür, dass die Spotify Top 20 nicht wie ein einziges "Bratan"-Album klingen und retten gewissermassen die musikalische Vielfalt.

Kurios ist auch, wer sich in die Top 20 Plays in Potsdam geschmuggelt hat. AMR ist ein Künstler, der es auf gerade mal 1.000 monatliche Hörer bringt (bei Capital Bra sind es 5 Millionen). Für Potsdam schaffen es aber tatsächlich gleich zwei seiner Songs in die Top 20. Beide dauern gerade einmal eine Minute und klingen wirklich nicht nach einem Sound, der einen nachhaltig in Erinnerung bleibt oder dem kommerzieller Erfolg blüht. Aber gut, das dachten manche vor einigen Jahren auch von einem gewissen Berliner Rapper. Vielleicht wächst da also die nächste Überraschung in Potsdam heran.