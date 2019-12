Oscar, Golden Globe, Bafta und nun der Europäische Filmpreis: Gegen Olivia Colman als Königin am Rande des Nervenzusammenbruchs in "The Favourite" hat die elfjährige Berlinerin Helena Zengel den Kürzeren gezogen. Auch Alexander Scheer ging leer aus.

Die Farce "The Favourite" ist nach Meinung der Europäischen Filmakademie der beste europäische Film des Jahres. Der Film des griechischen Regisseurs Yorgos Lanthimos war am Samstagabend der große Gewinner des Abends und wurde auch als beste Komödie ausgezeichnet.

Auch Alexander Scheer ging leer aus. Er war für rbb-Co-Produktion "Gundermann" als bester europäischer Hauptdarsteller nominiert. In dieser Kategorie gewann der Spanier Antonio Banderas für seine Rolle als alternder Filmregisseur in "Leid und Herrlichkeit". Der Film von Pedro Almodóvar war auch als bester Spielfilm nominiert. Ebenso wie "Systemsprenger", der Debütfilm von Regisseurin Nora Fingerscheidt.

Insgesamt waren sechs Filme in dieser Kategorie nominiert. Neben den genannten auch die Mafiageschichte "The Traitor", das Sozialdrama "Les Misérables" und Roman Polanskis neuer Film "An Officer and a Spy" (französischer Originaltitel "J'accuse"). Der Europäische Drehbuchpreis ging an die Französin Céline Sciamma für "Porträt einer jungen Frau in Flammen".