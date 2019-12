Für knallharte Eingangskontrollen draußen und wilde Orgien drinnen ist das Berghain bekannt. Jetzt feiert die Berliner Techno-Institution, die regelmäßig wegen Eskapaden oder Drogen in die Medien gerät, seinen 15. Geburtstag.

Seinen 15. Geburtstag feiert das Berghain nun etwas vorzeitig: von Samstagnacht (14. Dezember) bis Montag, "mit vielen Resident-DJs wie Marcel Dettmann und Norman Nodge, aber auch bestens bekannten Gästen wie Speedy J und Surgeon und ein paar selten gehörten Acts auf drei verschiedenen Ebenen", wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Berliner Techno-Club Berghain in Berlin-Friedrichshain wird 15 Jahre alt. Der Club im ehemaligen Fernheizwerk auf dem Gelände des alten Berliner Ostbahnhofs öffnete am 18. Dezember 2004 erstmals offiziell seine Türen.

Das Berghain mit seinen riesigen alten Kraftwerkshallen gilt als besonders angesagter Club in Deutschland und ist auch weitweit bekannt. Beim Ranking der Top-100-Clubs weltweit, erstellt durch das Fachmagazin "DJ Mag", steht das Berghain auf Platz 10.

Den Club, zu dem neben dem gleichnamigen Hauptfloor auch "Panorama Bar" und "Säule" gehören, umgibt ein Mythos von strengen Türstehern und frei gelebter Sexualität.

Wer wirklich wissen will, wie Berlins bekanntester Club aussieht, muss ihn sich selbst anschauen: Foto- und Video-Aufnahmen im Innenbereich sind streng verboten. Doch viele Besucher scheitern an der Türpolitik des Clubs, der die "härteste Tür der Welt" haben soll. Die Schlangen dort sind legendär lang, mitunter betragen die Wartezeiten bis zum Türsteher bis zu drei Stunden. An der Tür angekommen entscheidet unter anderen der langjährige Türsteher und Fotograf Sven Marquardt, wer den Club betreten darf und wer nicht. Erklärungen für Abgewiesene gibt es keine.