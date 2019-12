Das Theater "Märchenhütte" im Berliner Monbijoupark darf bis Ende des Jahres weiterspielen. Diese Einigung mit dem zuständigen Bezirk Mitte habe das Berliner Verwaltungsgericht vermittelt, wie die Betreiber der Märchenhütte am Donnerstag in einem offenen Brief an die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mitteilten. Allerdings müssen die Theatermacher demnach dann die ursprünglich bis Ende Februar geplante Winterspielzeit abbrechen. Auch die Anordnung, die beiden über 100 Jahre alten Holzhütten im Monbijoupark zu beseitigen, stehe weiterhin im Raum.