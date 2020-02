dpa/Gerd Roth Audio: rbbKultur | 26.02.2020 | Carmen Gräf | Bild: dpa/Gerd Roth

Zehn Jahre Me Collectors Room Berlin - "In der Kunst gibt es für mich keine Grenzen"

29.02.20 | 20:57 Uhr

Thomas Olbricht sammelt Spielzeugautos und skurrile Objekte genauso wie Gemälde von Gerhard Richter - und zeigt sie in seinem Me Collectors Room in Berlin-Mitte. Nun feiert das Ausstellungshaus Jubiläum. Von Carmen Gräf

Gleich neben dem Treppenaufgang hängt es, in der Kunst- und Wunderkammer des Me Collectors Room: ein präpariertes und prächtiges Nilkrokodil. "Ein Krokodil hat Energie und Mut", sagt Thomas Olbricht. Eigenschaften, von denen man früher glaubte, dass sie sich auf den Menschen übertragen ließen. Das Tier hing einst in einer Apotheke. Die Energie des Krokodils braucht Olbricht nicht. Er sprüht vor Begeisterung, wenn er über Kunst redet. Dass er über 70 ist, glaubt ihm keiner. Er wirkt mindestens 15 Jahre jünger, wenn er mit federnden Schritten durch den Me Collectors Room streift - sein Ausstellungshaus in der Auguststraße in Berlin-Mitte.

Infos im Netz www.me-berlin.com - "Moving Energies - 10 Jahre me Collectors Room Berlin" Vom 29.02. bis 17.05.2020



Me Collectors Room Berlin / Stiftung Olbricht

Auguststraße 68

10117 Berlin

Es fing mit Briefmarken an

Seit Olbricht denken kann, sammelt er. Mit fünf Jahren fing er damit systematisch an. Zuerst waren es Briefmarken, später Modellautos. Es kamen Bilder, Skulpturen, Fotos und Videos hinzu. Er legt sich weder auf Epochen noch auf Stile fest. Er sammelt afrikanische Holzskulpturen, romantische Landschaftsmalereien, französische Jugendstilvasen, Designermöbel, Fotografien von Cindy Sherman, Bilder von Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Katharina Grosse und unzähligen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Aber auch Skurriles, Abseitiges und Morbides: etwa ein höfisches Trinkgefäß in Form eines Schiffes, ein überdimensionales Vagina-Bild oder eine Skulptur aus Mäuseschädeln. Weit über 4.000 Werke sind zusammengekommen. Thomas Olbricht definiert Kunst großzügig und integrativ. Für ihn gibt es keine strikte Trennung zum Kunsthandwerk. Ein präpariertes Krokodil ist für ihn genauso ein Kunstwerk wie eine Skulptur, ein Bild oder eine Videoarbeit.

Energie aus Stilen, Epochen, Genres und Objekten

Mit der Kunst ist er schon sehr früh in Kontakt gekommen. Er gehört zu den Erben des Körperpflege-Konzerns Wella, hat aber beruflich zunächst andere Wege eingeschlagen: als Arzt und Chemiker. Die Kunst ließ ihn jedoch nicht los. Thomas Olbricht wollte sie aber nicht länger für sich haben, sondern den Menschen zeigen. Deshalb eröffnete er vor zehn Jahren den Me Collectors Room in der Auguststraße. Gut 1.300 Quadratmeter Ausstellungsfläche verbergen sich hinter der hohen Glasfassade. "Me" steht für "Moving Energies" - Energieflüsse, die sich aus dem Zusammenspiel verschiedenster Stile, Epochen, Genres und Objekte ergeben.

Mehr als eine Wunderkammer

Bild: Daisy Loewl Im Frühjahr 2010 eröffnete Thomas Olbricht den Me Collectors Room Berlin in der Augusstrasse in Berlin-Mitte, um seine umfangreiche Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Bild: Jana Ebert Thomas Olbricht ist ein deutscher Kunstsammler, Chemiker, Arzt und ehemaliger Aufsichtsratsvorsitzender der Wella AG. Er gehört zu den Erben des Familienunternehmens.

Bild: Bernd Borchardt Zur Jubiläumsausstellung "Moving Energies – 10 years me Collectors Room Berlin" werden verschiedenste Arbeiten aus der Sammlung gezeigt.

Bild: Olbricht Collection Neben zeitgenössischen Arbeiten, wie dieser von Star-Malerin Dana Schutz,...

Bild: Olbricht Collection ... und der New Yorkerin Nicole Eisenmann...



Bild: Olbricht Collection ... werden auch Arbeiten von William Copley, einem amerikanischen Vertreter des abstrakten Expressionismus aus den sechziger Jahren, gezeigt.

Bild: Bernd Borchardt Desweiteren gibt es auch die permanente Ausstellung: "Wunderkammer Olbricht" im Me Collectors Room zu sehen.

Bild: Bernd Borchardt Mit ihren über 300 Exponaten aller couleur aus Renaissance und Barock gehört sie zu einer der bedeutendsten Privatsammlungen ihrer Art.

Bild: VG Bild-Kunst, Bonn 2020 / Olbricht Collection Für Thomas Olbricht gibt es keine Grenzen in der Kunst.

Bild: dpa/Gerd Roth In der Jubiläumsausstellung sind auch zwei Räume aufgebaut, die zeigen, wie Thomas Olbricht mit seiner Kunst zu Hause lebt. Zum Artikel | Weitere Bildergalerien Sendung: rbbKultur | 26.02.2020 | 19:04 Uhr

Play Pause Fullscreen



















Eigenwillige Adresse im Berliner Kulturbetrieb

Olbricht zeigt dort aber nicht nur Werke aus seiner Sammlung, sondern auch aus vielen anderen. Um auch andere Sehgewohnheiten zu präsentieren, sagt er. Das habe ihn schon immer interessiert, wie beispielsweise Werke aus dem arabischen Raum. Gern auch im Vergleich mit Arbeiten aus Deutschland wie in der letzten Ausstellung "Transverse Wave" mit Mary Bauermeister, Rashid Al Khalifa und Sounddesign von Simon Stockhausen. "Und wichtig war für mich, dass ich die Menschen, die hierher kommen, bewege", betont er. "Sei es, indem sie sagen, gefällt mir gar nicht oder noch schlimmer oder super - irgendwas, einfach nur anregen."

Alles, was aus der Kreativität des Menschen entsteht, ist für mich Kunst. Thomas Olbricht, Sammler

Der Me Collectors Room ist eine feste Institution im Berliner Kulturbetrieb geworden. Eine eigenwillige Adresse, abseits der weltweiten Blockbuster-Ausstellungen, die Massen anlocken mit Werken, die jeder kennt: etwa von Picasso, van Gogh oder Monet. Neben Christian Boros mit seinem Kunst-Bunker und Julia Stoschek mit ihrer Video-Kollektion gehört Thomas Olbricht zu den bedeutendsten Kunst-Mäzenen der Stadt. Bereits 41 Ausstellungen hat sein Haus bisher gezeigt.

Wie Olbricht mit seiner Kunst zu Hause lebt

Der 70-Jährige meint, dass von der Kunst ein starker Energiefluss ausgeht. Die Jubiläumsausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Me Collectors Room heißt "Moving Energies". Dafür wurden in der großen Halle zwei Räume aufgebaut, die daran erinnern, wie Thomas Olbricht mit seiner Kunst zu Hause lebt. Neben Werken von Gerhard Richter, Katharina Grosse, Anselm Kiefer, Ernst Wilhelm Nay, Dana Schutz und anderen steht Olbrichts Sammlung von Feuerwehrautos. Kunst? "Eine Grenze gibt es für mich nicht", sagt der Sammler. "Alles, was aus der Kreativität des Menschen entsteht, ist für mich Kunst."

Sendung: rbbKultur, 26.02.2020, 19:04 Uhr