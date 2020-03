Audio: Fritz | 02.03.2020 | Bild: rbb/Carla Spangenberg

Interview zum Frauentag | Autorinnenbuchhandlung - "Vielleicht haben wir zu lange seine Version der Geschichte gehört"

08.03.20 | 08:19 Uhr

Jedes Buch eröffnet eine neue Sicht auf die Welt. Viel zu selten werden die Sichtweisen von Frauen abgebildet, findet Emilia von Senger. Deshalb bietet sie in ihrer Buchhandlung fast nur Bücher von Frauen und queeren Autor*innen an.

rbb|24: Frau von Senger, Sie werden im September eine Buchhandlung für Autorinnen in Neukölln eröffnen. Was wird das für ein Ort?

Emilia von Senger: Meine Buchhandlung wird ein Ort der Entdeckungen: Ich verkaufe fast nur Bücher von Frauen und queeren Autor*innen. Mir ist es total wichtig, die Bücher dieser Teile unserer Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen. Bei mir stehen die Bücher nicht einfach von A bis Z alle nebeneinander im Regal, sondern ich will sie thematisch ordnen und auch die Buchcover frontal auf Tischen und in Regalen präsentieren. Das macht es einfacher, Neues zu entdecken. Es wird aber auch ein Ort des Austauschs. Deswegen wird es ein Café geben, in dem man die Bücher aus dem Laden lesen und miteinander ins Gespräch kommen kann. Außerdem werde ich Lesungen, Diskussionsgruppen und Lesekreise veranstalten.

Sie beschränken sich aber nicht nur auf Bücher von Frauen, sondern weiten Ihr Angebot auf queere Autor*innen aus. Wen fassen Sie darunter?

Das gute an queer ist, dass es ein sehr weit gefasster Begriff ist. Generell handelt es sich um Menschen, die in ihrer Sexualität oder ihrem Geschlecht von den klassischen Normen abweichen. Ich fasse darunter also homosexuelle Menschen, aber auch Menschen die nicht-binär leben oder gender-fluid sind. Das finde ich wichtig, da ich glaube, dass das zweigeschlechtliche System überholt ist.

Zur Person Emilia von Senger - 32 Jahre alt - aufgewachsen in Berlin - Studium Politik und Soziologie in Deutschland und Frankreich - Ort des Buchladens: Kottbusser Damm U-Bahn Schönleinstraße - Eröffnung vsl. Mitte September.

Sie sagen, Sie nehmen auch vereinzelt männliche Autoren mit in Ihr Sortiment auf. Was muss ein Mann haben, um es in Ihr Bücherregal zu schaffen?

Ich behalte mir vor, nicht hundert Prozent streng zu sein. Damit ein Mann in meinen Buchladen aufgenommen wird, muss er über ein zeitgenössisches Thema schreiben, das ich gerade wichtig finde. Vielleicht schaffen es sogar heterosexuelle Männer in meine Buchhandlung. Zum Beispiel schreibt Ben Lerner in seinem aktuellen Buch “The Topeka School” über toxische Männlichkeit und die Frage, wie so etwas in einer amerikanischen Kleinstadt entstehen kann. Solche Bücher sind auch wichtig, um Ungerechtigkeiten zwischen Geschlechtern zu verstehen.

In den Regalen stehen also fast nur Frauen - wie stellen Sie sich das Publikum und die Kunden der Buchhandlung vor?

Ich spreche Frauen, Männer und alle non-binary Personen an. Das Publikum sollte bestmöglich aus allen Menschen bestehen, die in Berlin wohnen. In den Achtzigern gab es Frauenbuchläden, in denen Männer explizit nicht erwünscht waren - sogenannte Schutzräume. Aber ich eröffne die “Frauenbuchhandlung 2.0”. Das bedeutet, ich möchte ein möglichst breites Publikum ansprechen, aber die Bücher sind eben ausgewählt. Jeder Mensch kann hierherkommen, Bücher von Frauen kaufen und mitdiskutieren.

Wie kam Ihnen die Idee zu diesem Projekt?

Ich habe mit Mitte Zwanzig Sylvia Plath gelesen und gemerkt, dass ich sowas in der Art noch nie gelesen habe. Sie schreibt anders als die Männer, die ich bisher in Schule und Universität gelesen hatte. Weil sie als Frau anders aufwächst und die Gesellschaft etwas anderes von ihr erwartet als von Männern. Dann habe ich mir selbst vorgenommen, mindestens die Hälfte meiner Bücher von Autorinnen zu kaufen. Das war damals zum Teil schwierig, weil ich gar nicht so viele Autorinnen kannte. Aber durch Austausch, Zeitungen und Instagram habe ich ein weites Feld entdeckt. Mit meiner Buchhandlung will ich andere Leser*innen an diesen Entdeckungen teilhaben lassen.

8. März ADN/dpa Clara Zetkin ist die Schöpferin des Internationalen Frauentags. 1910 schlug die sozialistische Politikerin auf einer Konferenz vor, diesen Tag einzuführen - ein Jahr später war es so weit: Am 8. März 1911 gingen in Deutschland, Dänemark, Österreich-Ungarn und der Schweiz erstmals zeitgleich Feministinnen auf die Straße. Die Forderung damals: die Einführung des Frauenwahlrechts. Seit 1921 wird der Frauentag jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an. In Berlin ist der Tag seit 2019 Feiertag.

Ihr Buchladen wird “She Said” heißen. Was hat es mit diesem Namen auf sich?

Im Englischen gibt es die Redewendung “He said - She said”. Das bedeutet, in Konflikten gibt es immer die Perspektive des Mannes und die Perspektive der Frau. Die Idee ist dem Vorwort zu “Sagte Sie” von Lina Muzur entnommen, in dem sie schreibt: Vielleicht haben wir zu oft seine Version der Geschichte gehört. Die Idee ist, dass jetzt die Frauen sprechen, öffentlich zu Wort kommen und wahrgenommen werden. Ich habe mich für diese englische Formulierung entschieden, weil sie griffig ist und ich auch viele englischsprachige Bücher verkaufen werde.

Die Gleichberechtigung der Geschlechter kommt zunehmend in der Gesellschaft an - vor allem Berlin ist da fortschrittlich. Wieso braucht es hier einen Buchladen, der sich auf Literatur von Frauen und queeren Personen fokussiert?

Es gab im letzten halben Jahr mehrere Studien, die gezeigt haben, dass es immer noch eine Geschlechterungerechtigkeit im Literaturbetrieb gibt. Zum einen bei den Verlagen: je höher das literarische Prestige eines Verlages, desto weniger Autorinnen führen sie. Zum anderen besprechen Tageszeitungen häufiger Bücher von Männern und es gibt mehr männliche Kritiker. Also es gibt auf vielen Ebenen ein Ungleichgewicht. Das kann ein Buchladen zwar nicht auffangen, aber er kann etwas anstoßen. Was die Debüts, also die Erstromane, angeht, sind Frauen deutlich besser vertreten. Es bewegt sich also etwas und ich denke, dass ich mit meinem Buchladen Teil dieser Welle sein werde.

Bild: rbb/ Carla Spangenberg

Buchtipps von Emilia von Senger Emilias aktuelles Lieblingsbuch: Maggie Nelson - Die roten Stellen Das sollten Männer lesen: Margarete Stokowski - Untenrum frei Das sollten junge Frauen lesen: Mackenzi Lee - Kick-Ass Women Das sollten alle lesen: Kübra Gümüşay - Sprache und Sein Roman: Cemile Sahin - Taxi Essays: Enis Maci - Eiscafé Europa Comic: Liv Strömquist - Der Ursprung der Welt

Sendung: Fritz, 02.03.2020, xx:xx Uhr