Die Schweizerin Ursina Lardi wird in diesem Jahr entscheiden, wer beim Berliner Theatertreffen als bester junger Schauspieler oder beste junge Schauspielerin ausgezeichnet wird. Sie ist Jurorin des Alfred-Kerr-Darstellerpreises, wie die Veranstalter der Berliner Festspiele am Donnerstag mitteilten.

Lardi hat eine enge Verbindung zu Berlin. Die 1970 im Kanton Graubünden geborene Schauspielerin und Sängerin studierte an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Nach Stationen an Theatern in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Hannover bekam sie Engagements in der deutschen Hauptstadt: Zunächst am Berliner Ensemble, seit der Spielzeit 2012/2013 an der Schaubühne Berlin.