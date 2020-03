rbb/D. Lenz Audio: Inforadio | 05.03.20 | Dominik Lenz | Bild: rbb/D. Lenz

Platzeck stellt neues Buch in Potsdam vor - Weltfriede vor Völkerrecht

05.03.20 | 09:32 Uhr

"Wir brauchen eine neue Ostpolitik" heißt das neue Buch von Matthias Platzeck (SPD), dem ehemaligen Brandenburger Ministerpräsident und Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums. Am Mittwoch stellte er es in Potsdam vor - ein Heimspiel. Von Dominik Lenz

Matthias Platzeck beginnt sein Buch und damit auch den Abend der Premiere im Potsdamer Hans-Otto-Theater mit dieser einen Grundthese, die sich durch das ganze Buch zieht: die europäische, ja die Weltordnung, liegt in Scherben, die Gefahr neuer Kriege mit unkontrollierbaren Folgen ist real, die Lage explosiver als im Kalten Krieg.



Aus dieser Annahme zieht er den Schluss: Deutschland müsse auf Russland zugehen, damit der Friede und Europa überhaupt im Kanon der Weltmächte eine Chance haben. Dafür bedarf es laut Platzeck einer diplomatischen Stunde null, alles auf Anfang sozusagen, tabulara rasa, Schwamm drüber.

| Bild: rbb/D. Lenz

Platzeck beruft sich dabei auf seine politischen Vorbilder Willy Brandt und Egon Bahr: Ende der sechziger Jahre, nachdem die Sowjetunion den Prager Frühling brutal niedergeschlagen hatte, streckte Brandt die Hand aus und bot Wandel durch Annäherung an. Mit Erfolg, trotz heftiger Kritik. "Shitstorm würde man wohl heute sagen", erklärt Platzeck lächelnd und meint dabei wohl ein bisschen auch sich selbst, denn auch er versteht sich als Mahner und Visionär in der Russlandpolitik der Bundesrepublik.

Krimannexion temporär zur Seite stellen

Vor rund 150, vorwiegend älteren, männlichen Zuhörern macht er das, was er immer tut: er versucht sachlich-freundlich alle mitzunehmen, auch die, die ihn längst als Russland- und Putinversteher abwerten. Er erklärt seine Standpunkte, zeigt Verständnis für alle Seiten, appelliert, fordert mehr Empathie für Russland und holt ziemlich weit aus: Er setzt die gebrochenen Biografien und enttäuschten Hoffnungen in Ostdeutschland und im Russland nach der Wende gleich. Er erzählt vom Chaos der Jelzin-Zeit, die dem starken Mann Vladimir Putin erst den Boden geebnet habe, er erklärt Putins Sicherheitsbedürfnis gegen die NATO-Osterweiterung, spricht sich gegen die Russland-Sanktionen aus, denn die hätten fünf Jahre danach nur das Gegenteil vom gewünschten Effekt bewirkt.



Dann kommt er immer wieder zu dem Punkt: Reden! Jetzt! Trotzdem! Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim [tagesschau.de] nennt Platzeck zwar auch genau so: völkerrechtswidrig. Aber im Sinne des höheren Ziels "Welt-Frieden" schlägt er vor, das Thema "temporär zur Seite zu stellen". Dann könne die Europäische Union sagen "wir erkennen das niemals an" und die Russen könnten sagen "wir geben die Krim nie wieder her". In diesem Zustand könnten aber Korridore geöffnet werden, um über die drängenderen Probleme zu reden, zum Beispiel die Ostukraine.

Homophobie und Unterdrückung von NGOs sind für Platzeck "zweitrangig"

Platzeck wirbt gewohnt leidenschaftlich für eine Diplomatie ohne erhobenen Zeigefinger: Russland funktioniere angeblich nun mal anders als der Westen und habe sein eigenes Tempo in Sachen Demokratie. Dabei fordert er aber nicht nur bei der Krim Nachsicht. Auch er ärgere sich über Themen wie Homophobie oder den schwierigen Status von NGOs in Russland. Regierungskritische Organisationen werden immer wieder in ihrer Arbeit unterdrückt. Journalisten können per Gesetz als "ausländische Agenten" eingestuft und überwacht werden [tagesschau.de]. Im Sinne der Erhaltung des Friedens sind diese Themen für Matthias Platzeck aber zweitrangig. Folgt man seiner These, dass Europa kurz vor einem neuen Krieg steht, mag diese Gleichung aufgehen, nicht aber wenn man eine nach wie vor funktionierende demokratische Grundordnung sieht.

Von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern im Hans-Otto-Theater erhielt Platzeck Zuspruch. | Bild: Dominik Lenz

Fragwürdiges Heimspiel in Potsdam

Mit seiner offenen Haltung gegenüber Russland unter Wladimir Putin steht Platzeck seit Jahren massiv in der Kritik. Dass er sich damit nicht nur Freunde macht, ist ihm bewusst. Platzeck nimmt es nach außen hin mit Humor: Sisyphos sei ein glücklicher Mensch gewesen, er habe jeden Tag das Gleiche getan im Bewusstsein richtig zu handeln. So sieht er sich selbst.



Bei der Buchpremiere im Potsdamer Hans-Otto-Theater allerdings hat er ein Heimspiel: er klopft Schultern, umarmt rechts und links und bekommt viel Zustimmung: "Großartig" sei es gewesen, Platzeck spreche aus, "was alle denken", heißt es im Anschluss, als die Zuschauer Schlange stehen, um sich das Buch signieren zu lassen.



Es ist dieser Zuspruch, auf den sich Matthias Platzeck beruft, denn es gehe nicht um den Autokraten Putin, es gehe um die Menschen, behauptet er, und die würden sich in großer Mehrheit eine neue Ostpolitik wünschen. Als Grundlage dieser Aussage nennt er unter anderem eine Studie der Körber-Stiftung aus dem Jahr 2016, eine repräsentative Umfrage unter jeweils etwa 1.000 Personen in Deutschland und Russland [koerber-stiftung.de]. Die Stiftung bezeichnet als eines ihrer Ziele Dialog und Verständigung mit Russland. Auf die Zuhörer im Saal an diesem Abend scheint Platzecks These zuzutreffen.