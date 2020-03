Die Neuverfilmung des Romanklassikers von Alfred Döblin (1878-1957) lief auch im Wettbewerb der Berlinale und verlegt die Geschichte in die heutige Zeit. Der Film erzählt von einem Flüchtling, der sich in Berlin ein neues Leben aufbauen will.

"Lara" ist zugleich eine von drei Nominierungen für Filme, an denen der rbb beteiligt ist. Die beiden anderen Nominierungen gehen an "Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien" von Bettina Böhler. Der Film über den 2010 verstorbenen Film- und Theaterregisseur Christoph Schlingensief ist als bester Dokumentarfilm und für den besten Schnitt nominiert.

Der Deutsche Filmpreis soll am 24. April in Berlin verliehen werden. Zuletzt wurden mehrere Veranstaltungen in der Hauptstadt wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt. Die Stadt verbietet bis 19. April Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

"Wir verfolgen aufmerksam die derzeitigen Entwicklungen und sind in engem Austausch mit allen zuständigen Behörden", teilte die Filmakademie mit. Eine Bewertung und finale Entscheidung über die Verleihung in mehreren Wochen würden sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht treffen. Akademiepräsident Ulrich Matthes sagte in einem Video: "Wir sehen uns - in welcher Form auch immer - am 24. April."