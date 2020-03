“Wo will ich hin?” und “Wer bin ich eigentlich?”, das fragen sich viele Menschen mit Mitte 20. Laut einer Studie durchleben auch viele Mittzwanziger in Berlin eine solche Krise. Im rbb-Interview berichtet Musiker Lauv (25), wie er persönliche Tiefpunkte überwunden hat.

In seiner Musik verarbeitet Lauv seine Depression, seine Zwangsstörungen und Beziehungen. Lauv weiß, dass das eine das andere umso schwerer macht. Wir haben den “I like me better”-Hitmaker, dessen Songs über 250 Millionen Mal in Deutschland gestreamt wurden, in Berlin zum Interview getroffen – über mentale Gesundheit, soziale Netzwerke und die große Frage nach der eigenen Identität.